Wan-Bissaka: “A Manchester fu dura all’inizio, avevo solo la mia Playstation”

Intervenuto ai microfoni dello Standard, Aaron Wan-Bissaka, è tornato a parlare del suo periodo di ambientamento a Manchester: “È stato difficile, molto difficile. Sono arrivato da solo ed era la prima volta che andavo via di casa. Non avevo nessuno lì, a parte la mia PlayStation. Era diventato faticoso, probabilmente non è stata una buona idea per me. Ma dovevo cercare di ambientarmi ed è quello che ho fatto. Adesso sono un uomo diverso”.

