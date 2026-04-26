Walukiewicz: “Grato a Vanoli. Possiamo ambire a qualcosa in più della salvezza”

26/04/2026 | 15:44:13

Sebastian Walukiewicz , difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Fu Vanoli a mettermi come terzino destro. Qui ho giocato sempre in quel ruolo ma non mi interessa, l’importante è giocare”.

Vanoli quanto l’ha aiutata “Lui mi ha aiutato molto, arrivai l’ultimo giorno di mercato. Lo ringrazio per avermi cambiato ruolo”.

Si aspettava questa stagione? “Secondo me abbiamo una squadra forte che può ambire a qualcosa di più della salvezza”.

Le piacerebbe restare? “Non so rispondere perché non decido io. Io qui sto bene ma sarà il Sassuolo a prendere la sua decisione”.

Foto: logo Sassuolo