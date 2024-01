Walker si pente: “So di aver ferito molte persone. Volevo scappare al Bayern solo per stare lontano dai media inglesi”

Il difensore del Manchester City, Kyle Walker, finito nella bufera per la scoperta di una seconda famiglia con tanto di figli, e numerose amanti, è intervenuto raccontando la sua verità al The Sun, dove si è scusato per le cose che ha fatto.

Queste le sue parole: “Ho fatto una cosa orribile e me ne assumo la responsaibilità. Ho preso decisioni stupide e sciocche. Non riesco a pensare o immaginare quello che Annie sta passando. Ho provato a chiederglielo ma c’è dolore. Le mie azioni hanno causato molto dolore a molte persone: in una famiglia non dovrebbe accadere. Devo scoprire perchè ho fatto tutto ciò. Ci sono stati giorni in questo calvario in cui volevo solo rannicchiarmi e andare a dormire. Stavo per andare al Bayern Monaco solo per scappare dall’Inghilterra e dall’attenzione dei media”.

Foto: Instagram personale