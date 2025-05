Walker rivela: “Al Milan veniamo pesati ogni giorno, Conceicao ci tiene”

Intervistato dal podcast della BBC, l’esterno del Milan ed ex City Kyle Walker ha parlato delle sue abitudini in rossonero: “Ci pesano ogni giorno, il peso non può cambiare in un giorno: anche se esci e mangi una pizza grande o una bistecca, il peso non sarà molto alto, quindi ti chiedono ‘cosa hai fatto?'”. Resta fondamentale dunque mantenere la guardia alta anche durante il riposo: “Se hai due o tre giorni liberi devi stare un po’ attento perché il mister ci tiene a mantenere il peso dei ragazzi basso. Questo è il modo in cui il calcio sta andando. Ogni piccolo dettaglio è importante”.

