Walker rimprovera Joao Felix: “Passa la palla, qui nessuno è Messi”

Arrivato a gennaio Joao Felix non sta lasciando il segno al Milan. E adesso ecco che a diventare virale è un video che vede protagonista in negativo il portoghese nell’intervallo di Napoli-Milan. Precisamente all’uscita degli spogliatoi mentre i rossoneri tornavano in campo a caccia della rimonta. Nel filmato si vede Walker richiamare con toni duri Joao Felix: “Passa la palla, qui nessuno è Messi. Passa la palla”.