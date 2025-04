Walker: “Quando un club come il Milan chiama, non puoi rifiutare. Tornerò al City in altri ruoli”

Kyle Walker, difensore del Milan, ha parlato al podcast The Kyle Walker Podcast, dove ha raccontato il suo trasferimento in Italia: “Nel calcio, quando capitano certe opportunità, bisogna coglierle. E per me vivere un campionato diverso, vivere una cultura diversa, giocare per un club come il Milan… non credo che si possa rifiutare. E quando sai che un club come il Milan ti vuole, tu vuoi andarci e vuoi affrontare una nuova sfida. Penso che ci siano certi club al mondo a cui non puoi dire di no. Per me era arrivato il momento giusto di andare via. E il Milan era il club giusto. Ho pensato che dovevo andare e provare qualcosa di diverso perché non voglio avere rimpianti a fine carriera. Potevo esplorare qualcosa di diverso e venire in un club come questo. Penso che sia stata la scelta giusta per me”.

Quale sarà il suo futuro? “Dopo che ho detto addio, Guardiola si è alzato e ha pronunciato un discorso davvero carino, dicendomi grazie per tutto. Ma non è finita. Sono al Milan in prestito. Devo tenere in considerazione il fatto che potrei anche tornare al City. Ovviamente le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione, il capitolo non è completamente chiuso, ma vedremo cosa succede”.

Qual è il suo obiettivo con l’Inghilterra? “È stato un grande sollievo quando Thomas Tuchel mi ha chiamato e abbiamo parlato. Ho parlato con lui anche del passaggio al Milan e gli ho detto: ‘Voglio restare in Europa perché voglio continuare a rappresentare il mio Paese e arrivare alle cento presenze’. Voglio solo poter dire di aver rappresentato il mio Paese 100 volte”.

Foto: Instagram personale