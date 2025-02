Walker in dubbio: occasione per Jimenez contro il Torino

Kyle Walker non è al meglio e la sua presenza in vista del prossimo match di campionato è in serio dubbio. Il difensore inglese, infatti, nella giornata di ieri non ha svolto l’allenamento con la squadra ed è stato sottoposto a terapie. Ciò che filtra, almeno per il momento, è che il calciatore del Milan potrebbe lasciare il proprio posto a Jimenez che scalpita per partire dal 1′ di gioco. Sicuramente per Conceiçao si tratta di una perdita importante, soprattutto in un match delicato e complesso come quello contro il Torino di Vanoli che ha dimostrato di essere una bella gatta da pelare.

FOTO: Instagram Walker