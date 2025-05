Walker: “È stato bello vedere Kane vincere il primo trofeo. Si è tolto un peso”

Kyle Walker, difensore del Milan, ha parlato al suo podcast su YouTube, festeggiando il primo storico trofeo in carriera del connazionale Harry Kane.

Queste le sue parole: “Harry Kane era lì con una pinta di birra in mano, cosa che mi ha fatto davvero una bella impressione. Felice di vedere il capitano vincere finalmente il primo trofeo della sua carriera professionale. Probabilmente si è tolto un peso dalle spalle. Andare lì la scorsa stagione e non vincere, e venire sconfitto da una squadra come il Leverkusen che era molto, molto forte, è stato probabilmente un duro colpo per lui. Ha partecipato a due finali degli Europei e ha dovuto sfilare davanti al trofeo. Ha giocato finali di coppa, una delle quali contro di me. Abbiamo giocato insieme un paio di partite al Tottenham e in semifinale. Che poi finalmente vinca un trofeo, penso sia decisamente più che meritato. Almeno nessuno può più dire che Harry Kane non ha vinto un trofeo. Ora ha un trofeo e questo è tutto. È tutto a posto”.

