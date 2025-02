Walker: “Avevamo la partita in controllo. Rammarico enorme”

Kyle Walker, difensore del Milan, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Certo, per come stavamo controllando la partita nel primo tempo e all’inizio del secondo c’era una sola squadra in campo. Poi l’arbitro ha preso la sua decisione e la partita è cambiata”.

Cosa è successo nel secondo tempo? “Theo è stato espulso, poi non so se Theo abbia simulato. Per me non l’ha fatto, c’è stato un contatto. Però non l’ho ancora rivisto in tv”.

