Walker: “Al Milan ci ho provato, ma avevo bisogno di un club familiare”

05/07/2025 | 18:56:56

Ai canali ufficiali della sua nuova squadra l’esterno inglese Walker ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali: “Sono felice di essere qui. Quando ho parlato con Scott e ho sentito i suoi piani per la prossima stagione, ho colto al volo l’occasione. Ha fatto un lavoro straordinario qui, riportando il Club in Premier League con un bottino di 100 punti, e ora guardiamo avanti, insieme, per tornare nel campionato più importante del mondo. Il Burnley ha disputato una stagione fantastica la scorsa stagione, basata su statistiche difensive incredibili, e non vedo l’ora di entrare e mettere la mia esperienza e la mia qualità a disposizione di quella che sembra una squadra entusiasmante. È stato fantastico guardare dall’esterno, osservare da vicino e conoscere già alcuni volti del club. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. A questo punto della mia carriera, essendo in un grande club in cui sono stato per molti anni, sono andato all’estero e ho provato, ma sentivo semplicemente di aver bisogno di qualcosa che fosse un club di famiglia”.

FOTO: Instagram Walker