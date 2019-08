Walace saluta l’Hannover: “Porterò per sempre questa squadra nel cuore”

Walace saluta l’Hannover. L’ufficialità del suo arrivo a Udine dovrebbe arrivare nelle prossime ore e intanto su Instagram saluta e ringrazia la società tedesca: “La stagione all’Hannover è stat molto intensa per me personalmente. Purtroppo abbiamo mancato il nostro obiettivo in campionato, la permanenza in Bundesliga. Nonostante tutto, terrò bei ricordi, porterò per sempre questa squadra nel cuore. Sono sicuro che presto l’Hannover tornerà a giocare in Bundesliga”.

Foto: Sito Hannover