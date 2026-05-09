Wahi: “In un anno, sono passato da un estremo all’altro. Da grande promessa a giocatore che non scendeva più in campo”

09/05/2026 | 10:28:03

L’attaccante del Francoforte in prestito al Nizza, Elye Wahi, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“La mia impressione sui 5 mesi a Nizza? Ero uno dei pochi che ci credeva davvero. Il mio entourage, agente e famiglia, non voleva che venissi a Nizza, visti gli eventi precedenti. Firmare con il Nizza a gennaio è stato come gettarmi in pasto ai lupi, ma ero sicuro della mia scelta; sapevo di avere la possibilità di dimostrare il mio valore qui. Sapevo che avrei giocato, sapevo che la Ligue 1 è un grande club francese. Perché questo è il giusto club per tornare in carreggiata? Il mister Puel gioca un ruolo fondamentale. Ha un impatto, ti permette di esprimerti e di mostrare le tue qualità. Ti dà libertà. Mi ha chiamato a gennaio; mi ha visto nella sua squadra. Da quel momento, mi sono impegnato al massimo per giocare ogni partita e dare il meglio di me. In un anno, sono passato da un estremo all’altro. Da grande promessa a giocatore che non scendeva più in campo. Fa tutto parte del processo di apprendimento; scopri tutte le sfaccettature del tuo sport e capisci quanto sia dura questa professione. Mi ha fatto crescere”.

Foto: Instagram Francoforte