Wagner: “Se qualche giocatore non se la sentisse di scendere in campo, lo comprenderei. E’ una reazione umana”

Alla vigilia della gara di domani pomeriggio contro il Borussia Dortmund che riaprirà la Bundesliga, il tecnico dello Schalke 04, David Wagner, ha parlato in conferenza stampa: “Ne abbiamo discusso diverse volte prima della partita. Ne ho parlato personalmente ai giocatori, proprio come Jochen Schneider [il direttore sportivo, ndr]. Abbiamo anche parlato con loro insieme e abbiamo detto loro che non c’erano problemi o pressioni se un giocatore, per motivi personali, non se la sarebbe sentita di giocare. Penso che sia totalmente umano e anche del tutto normale. E anche se uno dei nostri giocatori dovesse rifiutare di giocare o addirittura allenarsi per il momento, sarà comunque il benvenuto e continuerà a far parte di questa squadra.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke 04