Wagner: “Atalanta ottima squadra, ma possiamo batterla e passare il turno”

David Wagner, allenatore dello Young Boys, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico: “L’Atalanta la consideriamo un’ottima squadra ma devono venire giocare in casa nostra. Si vede che in questo gruppo è tutto molto stretto, i risultati sono vicini, il livello è molto simile. Ci sono dettagli che decidono la partita, è molto difficile mantenere energia ed emozione per vincere la partita“.

Wagner ha poi continuato: “Possiamo sia vincere domani che poi eventualmente passare il turno, domani sarà decisivo, se vinciamo domani possiamo guardare avanti“.

Foto: Twitter Shalke 04