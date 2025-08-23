Vuskovic-Amburgo, dialoghi con il Tottenham per anticipare la concorrenza

23/08/2025 | 11:45:53

Sono iniziati i colloqui formali tra l’Amburgo e il Tottenham per il prestito di Luka Vuskovic. Niente di imminente, assicura The Athletic. Intanto Vuskovic è oggi a Manchester con il Tottenham, ma il club tedesco spera di trovare un accordo nonostante la concorrenza di altre società intente ad accaparrarsi le prestazioni sportive del difensore della nazionale under-19 della Croazia.

Foto: Instagram Vuskovic