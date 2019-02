Vrsaljko: “Rientrerò tra 8-10 mesi, è normale dopo questo tipo di intervento”

Sime Vrsaljko, terzino dell’Inter e di proprietà dell’Atletico Madrid attualmente fuori per infortunio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportske Novosti soffermandosi sui tempi di recupero: “Non c’è mistero, il recupero durerà tra gli 8 e i 10 mesi. Questo è normale per l’intervento chirurgico che ho avuto, che, ripeto, è andato benissimo e questa è la cosa più importante Tutti noi, a cominciare dal medico che mi ha operato, sono molto contenti. Ciò che è sicuro è che non tornerò a giocare finché non sono pronto al 100%. Dopo tutti i problemi che ho avuto e la brutta sensazione di dover rinunciare completamente a giocare, la mia priorità è quella di essere il massimo in forma e il ritorno per le battaglie più grandi quando torno. Non avrò fretta, tornerò più forte di prima”.

Foto: Inter Twitter