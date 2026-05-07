Vrenna: “Vogliamo iscrivere il Crotone, ma non sappiamo che campionato potremo fare”

07/05/2026 | 17:45:59

Intervistato da Il Crotonese, Giovanni Vrenna, presidente del club calabrese, ha parlato così del futuro della società: “Non credo ci siano problemi per quanto riguarda l’iscrizione. Non sappiamo che campionato potremo fare, ma il nostro intento è andare avanti. Non ci sono preclusioni, se arriva qualcuno che voglia sostituirmi non ci sarebbe alcun problema. C’è grande rammarico, siamo usciti a dieci minuti dalla qualificazione, l’obiettivo erano i playoff e li abbiamo raggiunti”.

foto sito crotone