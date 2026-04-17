Vrenna: “Non siamo riusciti a rispettare alcune scadenze federali del mese, ci sarà una penalizzazione”

17/04/2026 | 15:18:59

Comunicato ufficiale del presidente del Crotone Giovanni Vrenna, che annuncia di non aver rispettato alcune scadenze federali che costeranno una penalizzazione al club calabrese: “Con grande rammarico mi trovo costretto a comunicare che, per la prima volta dopo circa quindici anni, non siamo riusciti a rispettare alcune delle scadenze federali del mese. Avevo già illustrato le difficoltà nel corso della conferenza stampa di dicembre, in particolare le ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria sull’accesso al credito bancario. In quella occasione, tuttavia, eravamo riusciti, seppur con grande sforzo, a reperire le risorse necessarie per evitare una penalizzazione. Questa volta, a causa di molteplici impedimenti, non siamo riusciti a compiere lo stesso passo e rimettiamo ora la decisione agli organi di giustizia sportiva della FIGC. È verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione. Ci impegneremo affinché le criticità vengano risolte nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, auspico che tutto l’ambiente resti unito e compatto, così da ritrovare la stabilità necessaria per superare questo momento delicato e avviare un nuovo percorso virtuoso che ci conduca, quanto prima, a nuove soddisfazioni sportive”. Il presidente Gianni Vrenna.

foto sito crotone