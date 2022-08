Vranckx e il Milan: l’ultima mossa in nome della gioventù

Un doppio colpo in nome della gioventù. Prima Thiaw, poi Aster Vranckx: il Milan conferma la linea di voler puntare su ragazzi di talento e dalle grandi prospettive. Nella serata di ieri la “Gazzetta dello Sport” ha dato la trattativa in dirittura d’arrivo: accordo con il Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. La stessa “rosea” aveva accostato per la prima volta ai rossoneri – era il 20 agosto – il centrocampista del 2002, inserendolo in una ristretta lista di papabili per il centrocampo del Milan. Vranckx in Germania non ha un grande rapporto con Kovac, quindi c’è la necessità di cederlo: ora i rossoneri sono vicini al traguardo, malgrado l’inserimento dell’Atalanta raccontato nei giorni scorsi. Proprio la “Gazzetta, dopo averlo accostato al Milan lo aveva descritto così: “Nato esterno d’attacco, cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo, tempo e qualità gli hanno suggerito che forse era meglio arretrare. L’anno scorso ha scelto il Wolfsburg anche per Kevin De Bruyne, modello e guida: “Qui è diventato una stella, per me è un’ottima scelta”. Il Milan vuole definire i dettagli.

Foto: Instagram personale