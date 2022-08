Vranckx e il Milan: le cifre, l’arrivo a Milano e le sue caratteristiche

Il Milan si appresta ad abbracciare Aster Vranckx. Una nome anticipato, a sorpresa, dalla Gazzetta dello Sport che nelle prossime ore sbarcherà a Milano. Il calciatore è atteso in città già questa sera per svolgere le visite di rito nella giornata di domani. I rossoneri hanno trovato tutti gli accordi con il Wolfsburg, il centrocampista belga arriverà in Italia con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che può diventare obbligo al raggiungimento di un cospicuo numero di presenze. Alto 1.83 metri, Vranckx è un centrocampista moderno, cioè capace di abbinare forza fisica e dinamismo in un ruolo. Giocatore molto prezioso in fase di interdizione, ma abile anche a far ripartire l’azione. Sia al Mechelen sia al Wolfsburg, ha ricoperto in più gare il ruolo di centrocampista avanzato e non è raro vederlo partecipe in fase di rifinitura e finalizzazione. La sua prerogativa è, comunque, quella di recuperare palloni in mezzo al campo, caratteristica ideale per il centrocampo di Pioli basato sul pressing e ripartenza.

Foto: Vranckx Instagram