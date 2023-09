Vrancken (all. Genk): “Fiorentina fortissima, può arrivare in finale. Ma faremo di tutto per fermarla”

Wouter Vrancken, allenatore del Genk, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: “Sono quasi tutti disponibili per domani, a parte un calciatore squalificato, Paintsil, che non potrà giocare. Non faremo del turn over. Fiorentina? È una squadra fortissima, anche l’attaccante Gonzalez ha grandi qualità. Dovremo essere tutti nella migliore condizione per fare il massimo. Abbiamo guardato la partita contro l’Atalanta, Si tratta di una squadra che può puntare al primo posto del nostro gruppo e andare avanti, forse sino alla finale. Ma noi faremo tutto quanto è possibile per non farla vincere”.

Foto: sito Genk