Vozinha, che errore: esce alla “Neuer”, perde palla e Capo Verde incassa il 3-1 contro il Mali

26/09/2026 | 11:41:02

Vozinha, il portiere più chiacchierato dello scorso Mondiale, all’età di 40 anni, è ancora un punto fermo di Capo Verde. Giunto al Colo-Colo, club più grande del Cile, dopo una trattativa spinosa, ha giocato appena 3 partite da agosto. Tuttavia, il ritorno in difesa dei pali della Nazionale, che lo hanno reso una star internazionale con più di 28 milioni di followers su Instagram, non è stato dei migliori. Durante Mali-Capo Verde, sfida valida per la African Nations Cup, Vozinha ha macchiato il suo ritorno in Nazionale con una papera degna di nota. Sul 2-1 per i padroni di casa, è uscito su una palla vagante al limite dell’area di rigore con l’intenzione di proteggerla e smistarla come il miglior Neuer non calcolando, però, l’arrivo di un avversario. La frittata, ormai confezionata, ha portato il Mali sul 3-1 e al secondo posto nel gruppo K, alle spalle del Rwanda.

Foto: Instagram Vozinha