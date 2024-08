Vos al Milan adesso si può sbloccare. I dettagli

Silvano Vos era stato bloccato dal Milan, adesso ci sono i margini per andare fino in fondo. Operazione da circa 5 milioni per il centrocampista classe 2005 in uscita dall’Ajax e dal fisico esplosivo. Il Milan ha intenzione di fargli fare i passaggi giusti per metterlo a disposizione della prima squadra, senza correre il rischio di bruciarlo considerato che ci sarà bisogno del tempo tecnico necessario per l’ambientamento.

Foto: Instagram Vos