Volpi non è interessato alla Sampdoria: “Nessun coinvolgimento con Ferrero”

Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia, attraverso una nota ufficiale ha smentito le possibili voci di un interessamento per l’acquisto della Sampdoria. Ecco le sue parole: “Non è esistita nel passato, né esiste alcuna contiguità od interesse di alcun genere tra il signor Gabriele Volpi ed il signor Massimo Ferrero; ciò anche con riferimento alle attività in ambito calcistico di quest’ultimo ed in particolare a Sampdoria Calcio; non esiste alcuna società riconducibile al signor Gabriele Volpi che possa avere avuto correlazioni o anche solo marginali coinvolgimenti con società, interessi, attività o iniziative direttamente o indirettamente riconducibili al signor Massimo Ferrero o a società allo stesso riferibili. Le puntualizzazioni sono meramente funzionali, atteso il contesto mediatico che si è ingenerato e la particolare attenzione che sta suscitando, ad evitare che sotto qualsiasi profilo possano ingenerarsi o essere anche solo indotte illazioni su inesistenti collegamenti”. Foto: sito ufficiale Sampdoria