Volpi: “Convinto di aver fatto la scelta giusta, il gruppo Platek può dare un futuro ancora migliore al club”

Il patron uscente dello Spezia, Gabriele Volpi, ha parlato così al Corriere della Sera: “Il gruppo Platek è serissimo, ha offerto tutte le garanzie e permetterà al club di avere un futuro perfino migliore di quello che avremmo potuto promettere noi, a cui rimane il legame affettivo.

Io mi tengo la Pro Recco e non ho rimpianti, mi sa che ho fatto la scelta giusta.

Società? Abbiamo il minore monte ingaggi della A, non abbiamo debiti, abbiamo sempre pagato gli stipendi regolarmente: anche per questo Platek ha deciso di investire nello Spezia.

La pallanuoto? E’ più semplice, comperi tre giocatori forti e sai che vincerai. Il calcio è molto più complicato e selettivo, magari di giocatori ne acquisti dieci e alla fine retrocedi”.