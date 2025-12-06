Volpato: “Non so dove potrà arrivare il Sassuolo, ma i nuovi acquisti hanno alzato il livello”

06/12/2025 | 17:22:48

Volpato ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Sassuolo contro la Fiorentina: “Era importante fare una grande partita senza farsi condizionare dalle assenze, per me era fondamentale farmi trovare pronto e dare un contributo a tutti i miei compagni di squadra. Con l’arrivo dei nuovi giocatori il livello si è alzato, noi invece eravamo reduci da un grande campionato di B e vogliamo a tutti i costi difendere questa categoria. Non so dove potremo arrivare, ragioneremo gara dopo gara”.

Foto: Instagram Volpato