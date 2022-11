Volpato: “Il no all’Australia? Non volevo prendere decisioni premature. Sono solo all’inizio della carriera”

Cristian Volpato, gioiellino della Roma, affida ai social le sue sensazioni, dopo il no ai Mondiali con l’Australia.

Queste le sue parole: “Ho letto molte speculazioni in merito a decisioni che avrei presumibilmente preso a livello internazionale: la verità è che sono ancora solo all’inizio della mia carriera professionale e io sono totalmente concentrato sul continuare questo processo alla Roma. Prendere qualsiasi tipo di decisione affrettata sul mio futuro a livello internazionale in questa fase iniziale rischia di essere estremamente prematuro. Ci sarà tutto il tempo per me di prendere la decisione che sento più giusta per me, ma in questo momento so che il mio focus deve essere sul continuare a lavorare duramente ogni giorno per continuare a migliorare come giocatore. Per il momento, è tempo di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo!”.