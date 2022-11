Volpato, gioielli d’autore con la benedizione di Totti

Cristian Volpato si è preso la Roma con un’autorevolezza e una classe da sottolineare. Subentrato a Zaniolo sull’1-1 a Verona, con i giallorossi in superiorità numerica, l’italo-australiano mancino è stato decisivo con un sinistro bellissimo a due minuti dalla fine dopo un assist di Matic e poi ha servito a El Shaarawy il pallone del 3-1. Una vittoria preziosa per la Roma a meno di una settimana dal derby che ha consentito ai giallorossi di scavalcare proprio i cugini (e l’Inter) in classifica. Guardacaso il 2003 era stato utilizzato da Mourinho proprio lo scorso febbraio contro il Verona all’Olimpico: guidò lui la rimonta da 0-2 a 2-2, il pareggio fu siglato dall’altro baby Bove. Volpato è stato uno dei primi talenti ad entrare nella scuderia di Francesco Totti, al Bentegodi ha ribadito tutto il suo enorme talento.

Foto: twitter Roma