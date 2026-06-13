Voller: “Vogliamo fare più strada possibile. Havertz è uno dei nostri leader”

Rudi Völler alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua Germania ed ha fatto un focus su alcuni giocatori in particolare. “Noi vogliamo fare più strada possibile, però dico anche che ci piacerebbe essere quella nazionale difficile da battere. Fate conto che abbiamo perso la prima partita delle qualificazioni, contro la Slovacchia in trasferta, poi abbiamo vinto nove gare consecutive. Arriviamo tonici a questo avvio di torneo, e sarà importante partire bene. Il primo passo è fondamentale, ma quando inizia l’eliminazione diretta cambia tutto, lo sappiamo”. Su Wirtz e Musiala, di cui il livello non si discute: “Wirtz come tutti i Reds ha sofferto questa annata, ma lui è migliorato molto anche fisicamente, ha giocato quasi tutte le partite, si è adattato a un calcio più atletico, sono sicuro che potrà fare un grande Mondiale. Musiala ha patito per un infortunio terribile, proprio qui un anno fa al Mondiale per club; è stato fuori tanti mesi, è rientrato con il Bayern e ha cominciato a crescere anche qui con noi, però gli serve tempo”. Occhi puntati anche su Havertz: “Lo conosco da sempre perché quando aveva dodici anni l’ho portato a Leverkusen: Kai è in una fase importante anche per come fa gruppo: lo spirito della squadra è fondamentale per noi”. Sul paragone tra lui e Woltemade ha risposto con un battuta: “Ci somigliamo fisicamente, di viso e capelli, ma di quando ero giovane. Ho sentito anch’io questi paragoni che escono su Internet. È un bravo ragazzo, anche lui conterà molto per noi”. Infine sul ritorno in Nazionale di Neuer: “Anche se si era ritirato, era sempre stato in contatto con Nagelsmann. Noi avevamo Oliver Baumann che ha sempre giocato bene in nazionale, lo si è visto anche nelle ultime amichevoli, però l’esperienza e la presenza in campo di Manuel erano troppo importanti per noi. Niente lo scompone, sembra sempre rilassato ma allo stesso tempo è sul pezzo”.

Foto: X Bayer Leverkusen