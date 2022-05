Volata scudetto: per la 19a volta si arriva al testa a testa all’ultima giornata. Solo 4 i ribaltoni

Dopo diversi anni, lo scudetto si deciderà con una volta all’ultima giornata. L’ultima volta, fu 12 anni fa, e vide protagonista proprio l’Inter, nell’anno del Triplete, che vinse a Siena dopo che per circa 35 minuti, la Roma aveva cullato il sogno scudetto. Da allora, tutte vittorie larghe, prima di arrivare a quest’anno.

Si tratta della 19a volata scudetto che arriva all’ultima giornata, Nelle diciotto volate precedenti, per quattordici volte ha trionfato chi partiva avvantaggiato. Il Milan ci è riuscito nel 1988 con Sacchi sul Napoli e nel 1999, con la vittoria di Perugia, Zaccheroni in panchina e Bierhoff decisivo per tenere dietro la Lazio.

Come detto, sono 4 i ribaltoni, dal dopoguerra a oggi, all’ultima giornata.

Milan che perse però lo scudetto del 1973, con la Fatal Verona, con la sconfitta all’ultima giornata al Bentegodi e la Juve campione, grazie a una vittoria sulla Roma.

L’Inter non è riuscita mai a vincere in volata un campionato, partendo dietro. Lo ha perso però, in modo clamoroso, nel famoso 5 maggio 2002, con la sconfitta per 4-2 con la Lazio e con la Juve che gli strappò lo scudetto all’ultimo respiro.

Juve che festeggiava il 5 maggio 2002 ma che piangeva il 2000, a Perugia, quando perse al Curi per 1-0, su un campo quasi impraticabile per la pioggia e la Lazio vinse il suo secondo scudetto con un sorpasso alla fine.

L’ultimo ribaltone, che in realtà fu il primo, ma datato 1967, vede protagonista in negativo proprio l’Inter, avanti di un punto sulla Juve all’ultima giornata. Nerazzurri che persero a Mantova 1-0 e Juve vittoriosa con la Lazio, che superò i rivali all’ultima curva e che si prese lo scudetto.

Questi i 4 ribaltoni dell’ultima giornata. Cosa accadrà ora domenica? Non resta che attendere.

Foto: Twitter Milan