Volata scudetto, Inter e Milan potrebbero giocare in contemporanea domenica 22 alle 15

La vittoria del Milan di ieri sera contro il Verona, rimette di nuovo in testa alla classifica la formazione di Stefano Pioli che risponde presente alla vittoria dell’Inter di venerdì contro l’Empoli. A tenere banco però in queste ultime ore è l’ultima giornata di campionato, con la Lega di serie A che aveva pensato di far giocare le due squadre rispettivamente contro Sassuolo e Sampdoria sabato 21. A San Siro però in quel giorno andrà in scena un concerto per celebrare l’anniversario di Radio Italia.

Inter e Milan quindi con ogni probabilità disputeranno l’ultima partita di questa stagione, in contemporanea ovvero domenica 22 alle ore 15, con la serie A che starebbe valutando un exit strategy. Qualora il campionato lo dovesse vincere l’Inter la festa dello scudetto avverrebbe in campo, mentre se dovesse vincere il Milan l’idea della lega è quella di svuotare rapidamente lo stadio, per cambiare il layout ed aprirlo ai tifosi e ai giocatori di ritorno dalla trasferta con il Sassuolo.

Foto: san-siro-twitter-inter.