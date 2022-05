Volata scudetto: il Milan domenica avrà il primo match point. Le combinazioni

Dopo la vittoria contro il Verona al Bentegodi, il Milan si preparerà in settimana alla difficile gara interna contro l’Atalanta, ancora in lotta per un posto in Europa. Ancora Milan e Atalanta quindi, lì dove tutto nacque nel dicembre 2019, nel 5-0 degli orobici contro i rossoneri, e lo scontro diretto fu decisivo anche l’anno scorso, all’ultima giornata, per il ritorno in Champions dei rossoneri.

La chiusura di un cerchio, quindi, per il Milan, che avrà a disposizione il primo match point scudetto domenica al Mezza. Ma non dipenderà solo dai rossoneri.

Il Milan sarà campione d’Italia già domenica se batte l’Atalanta e l’Inter non vince nella difficile gara di Cagliari, ancora in lotta per la salvezza.

Il Milan potrebbe anche non vincere e festeggiare lo stesso. In caso di pareggio con l’Atalanta e addirittura sconfitta dell’Inter a Cagliari, i rossoneri saranno campioni, visto che si porterebbero a 3 punti di vantaggio sui nerazzurri, ma con gli scontri diretti a favore, sarebbero in vantaggio in caso di arrivo a pari punti.

Milan che giocherà alle 18 a San Siro con i bergamaschi, con Cagliari-Inter che si giocherà la sera alle 2045. Ad ogni modo, i tifosi e i calciatori, non potranno festeggiare a fine gara, qualsiasi sia il risultato, visto che bisognerà attendere la fine della gara in Sardegna.

Foto: Twitter Milan