Volano parole grosse tra Allegri e Fabregas. Poi il tecnico del Milan: “Ci vuole rispetto”

19/02/2026 | 00:06:16

Post gara acceso al Meazza tra Milan e Como. Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa, spiegando il rosso: “Fabregas? “Saelemaekers in quel momento era stato trattenuto da Fabregas, poi un altro è entrato in campo… Quindi sono dovuto andare lì. E’ una cosa che finisce lì”.

Milannews racconta che prima della conferenza stampa, Allegri e Fabregas si sono incrociati nel tunnel e tra i due sono volati insulti, parole grosse, quasi un contatto fisico, per fortuna evitato. Allegri ha più volte urlato: “Ci vuole rispetto”.

Foto: sito Serie A