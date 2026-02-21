Vojvoda: “Vittoria fondamentale. Champions? Siamo lì, ce la giochiamo”

21/02/2026 | 17:27:12

Mergim Vojvoda, giocatore del Como, ha parlato a Danza dopo la vittoria conyro la Juventus.

Queste le sue parole: “Tutti sono stati molto bravi, sia chi ha cominciato che chi è entrato. Siamo un gruppo molto unito, lavoriamo bene e oggi siamo stati ricompensati”.

Ora si può parlare di Champions? “Non so se puntiamo a un posto in Champions League, è bello essere lì e competere con queste grandi squadre. Per noi è un grande orgoglio, proviamo a fare felice questa città che lo merita e poi vedremo alla fine dove saremo”.

Foto: sito Como