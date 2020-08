Vojvoda saluta lo Standard Liegi: “Le nostre strade si separano”. Lo aspetta il Torino

Confermata la nostra esclusiva. Mergim Vojvoda, in uscita dallo Standard Liegi, è atteso a Torino, il suo prossimo club. Queste le sue parole d’addio ai compagni, attraverso il quotidiano belga Le Soir:“Volevo salutare la squadra, che è più una famiglia per me. Non potevo andarmene senza salutare. Che le nostre strade si separino è parte del calcio. Ma ovviamente mi terrò in contatto con loro e continuerò a seguire le partite dello Standard appena possibile”.

Foto: Gazeta ole