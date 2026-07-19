Vojvoda saluta il Como: “Grazie famiglia. Felice di aver scritto la storia insieme”

19/07/2026 | 23:45:05

Mergim Vojvoda è stato ufficializzato dall’Udinese. Il giocatore sui social ha voluto salutare il Como.

Le sue parole: “Famiglia, non so come ringraziarvi..! Sono onorato di aver portato vostra maglia e aver fatto la storia con tutti voi per questo Club. Mi sono veramente sentito felice qua e questo non ha prezzo! Voglio ringraziare tutti i giocatori, passando per il Boss Suwarso, e il Mister Fabregas, con tutto lo staff, magazzinieri, chef, camerieri, sicurezza e stampa. Grazie a voi tifosi per l’amore e il supporto. Un grande bocca al lupo, Famiglia. Il vostro 31”.

Foto: X Como