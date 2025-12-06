Vojvoda: “Risultato pesante e ingiusto. A livello di gioco non ho visto tanta differenza”

Mergim Vojvoda, esterno del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Partita complicata, a livello di gioco non ho visto tanta differenza. Dopo l’1-0 abbiamo spinto e abbiamo avuto una grande occasione. Il risultato è pesante, hanno fatto dei gol che ci hanno tagliato le gambe” Siete mancati in qualcosa? “All’inizio l’hanno preparata molto bene, anche nell’uscita del nostro portiere. Sappiamo che l’Inter è una grande squadra ma dovevamo essere più pronti”.

Avete sofferto la pressione? “Io credo che fino ad ora abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Questa sconfitta non deve far perdere la testa. Le ambizioni le abbiamo, loro hanno giocato due finali di Champions e sapevamo il livello dei loro giocatori. Abbiamo tanti giovani di talento che devono imparare. Questa sconfitta può fare bene”.

Nel secondo tempo la reazione è stata tattica o nervosa? “Credo che sia stata una reazione di personalità. Vuoi dimostrare qualcosa di meglio e vuoi tornare in partita. Potevamo farlo con Douvikas, abbiamo cercato di accorciare nell’uno contro uno”.

Subentrare in una partita così è difficile? “Devi sempre essere pronto e dipende da che momento entri. Quando sono entrato io c’era ancora tutto da giocare. Se il mister fa dei cambi significa che puoi fare qualcosa per dare energia in più. Sicuramente non è facile e si deve provare ad aiutare la squadra”.

Foto: sito Como