Vojvoda: “Restiamo umili, ma possiamo arrivare in Champions”

07/03/2026 | 18:11:57

Vojvoda ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Cagliari: “Dobbiamo essere umili e ambiziosi allo stesso tempo, ma credo che sì, questo sia un Como che possa arrivare in Champions. Abbiamo combattuto in una partita sporca ma abbiamo fatto bene e stiamo continuando a dimostrare. Credo che il campo non bagnato ci abbia dato un po’ di filo da torcere, ma siamo comunque riusciti a cambiare lo stile di gioco ed adattarci al meglio”.

