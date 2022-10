Vojvoda prima del Cittadella: “Dobbiamo ripartire subito. Teniamo molto alla Coppa Italia”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’esterno granata Mergim Vojvoda, ha così presentato la sfida Torino-Cittadella, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: “Non dobbiamo pensare al momento delicato che stiamo vivendo: quella di oggi sarà un altro tipo di partita. Dobbiamo ripartire, perché teniamo molto a questa competizione. Senza dubbio è un momento in cui la fortuna non gira a nostro favore. Ma come ho detto questa sarà un’altra partita: in questo torneo possiamo fare tanta strada”.

Foto: Twitter Torino