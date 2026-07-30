Vojvoda: “All’Udinese c’è ambizione, darò tutto per la maglia”

30/07/2026 | 17:33:50

Vojvoda ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese: “Voglio ringraziare tutti per le belle parole. La mia volontà è ricambiare la fiducia che mi è stata data dando sempre il massimo. Sono a completa disposizione del mister e del club e voglio fare il meglio possibile. Siamo solo all’inizio della stagione. In ritiro stiamo lavorando molto duramente perché c’è tanto da costruire. Poi, partita dopo partita, vedremo dove potremo arrivare.

Sono una persona molto ambiziosa. L’Udinese è un grande club ed è giusto avere grandi ambizioni, soprattutto in una stagione speciale come quella del 130° anniversario della società.

Sono pronto a giocare ovunque il mister riterrà opportuno. Mi piace vincere e mettermi al servizio della squadra. Anche quando giocavo al Como consideravo l’Udinese una grande società. È un club che gode di grande rispetto nel calcio italiano. Quando sono arrivato ho trovato strutture fantastiche e ho percepito subito la fiducia che il club ha riposto in me: è stato un aspetto molto importante nella mia scelta. Nel corso della carriera ho giocato in tante posizioni e mi sono sempre messo a disposizione della squadra. In Belgio mi è capitato perfino di disputare due partite da portiere. Per me è fondamentale lavorare ogni giorno con il massimo impegno e dare l’esempio ai più giovani. In questo gruppo vedo tantissimo potenziale e questo è un aspetto che mi rende molto fiducioso per il futuro”.

foto x udinese