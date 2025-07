Vogliacco prosciolto da ogni accusa di aver combinato partite: “Ho dimostrato la mia innocenza”

03/07/2025 | 13:16:09

Alessandro Vogliacco può finalmente tornare a sorridere. Il giocatore del Genoa, la scorsa stagione in prestito al Parma, era stato implicato in accuse di aver combinato partite. Accuse ora decadute: “Mi sento molto più leggero. Ho vissuto mesi difficili con tanta angoscia. È arrivata una segnalazione su qualcosa di cui non sapevo l’esistenza. Per me è stata una doccia fredda. Però grazie alle persone e ai professionisti che mi hanno affiancato sono riuscito subito ad avere un quadro limpido della situazione e siamo riusciti a dimostrare la mia innocenza. Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e ha sempre creduto nella mia innocenza. Il mio procuratore, Michelangelo Minieri, e i miei avvocati. Poi Pantaleo Longo (segretario sportivo del Genoa, ndr), un amico di famiglia che ha creduto fin da subito nella mia innocenza. Si è speso tanto per me e mi ha dimostrato che nella vita si può credere in qualcosa: nelle amicizie disinteressate”.

Foto: Instagram Genoa