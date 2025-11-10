Voeller: “Roma in testa? Quest’ anno tutto è possibile. Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe brutto”

10/11/2025 | 15:40:36

Rudi Voeller, ex dirigente e calciatore della Roma, ha parlato a La Presse anche del momento dei giallorossi.

Queste le sue parole: “Un Mondiale senza gli Azzurri perde qualcosa. Firmerei subito per un’eventuale finale tra di voi e la Germania”.

Come valuta invece le prestazioni della Roma? È prima in classifica. “L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho guardato la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato”.

Il problema del gol sembra essere un po’ il problema maggiore di questa squadra. “Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo. Scudetto? Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro”.

Foto: sito Bayer Leverkusen