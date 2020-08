Voeller: “L’Inter è forte. Non c’è paragone con i Rangers”

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e attuale d.g. del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter: “Dobbiamo essere realisti, sappiamo che l’Inter è forte, è arrivata a un punto dalla Juve, ha finito alla grande. Non c’è paragone con i Rangers, i nerazzurri hanno giocatori di classe, un grande allenatore, prendono pochi gol, hanno una coppia di attaccanti ben assortita”.

Il dg del Bayer si è soffermato sul momento di Lukaku: “Che avesse le capacità si sapeva, i numeri ora parlano per lui. Se vuoi descriverlo, devi guardare il gol al Getafe. C’è tutto lui. Il primo pensiero è che il difensore abbia sbagliato, invece ti accorgi che non è facile difendere su Romelu. È un muro”.

Foto: Voller salzburglive.com