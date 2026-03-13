Vlasic: “Va bene qualsiasi ruolo, mi basta giocare. Con D’Aversa lavoriamo bene e siamo pronti a tutto”
13/03/2026 | 23:05:50
Vlasic ha parlato a Sky Sport dopo Torino-Parma: “Una partita molto importante per noi. Sapevamo che il Parma è una squadra tosta che fuori casa prende tanti punti. Noi abbiamo difeso quando dovevamo difendere e attaccato quando dovevamo farlo. Sono tanto contento per la squadra e vogliamo continuare così. Anche oggi ho fatto la mezz’ala destra. Per me va bene tutto, basta che gioco. Negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente. Adesso invece mi sento molto più forte fisicamente. Per me è importante ma viene sempre prima la squadra. Sappiamo già cosa è successo questa stagione: dopo una bella vittoria siamo spesso caduti. Adesso prima della sosta affronteremo il Milan: una partita molto tosta contro una squadra forte, ma noi lavoriamo bene col mister e siamo pronti a tutto”.
