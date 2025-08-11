Vlasic: “Simeone si è inserito bene. Sogno di giocare tutte le partite”. Poi il commento su Baroni

11/08/2025 | 11:45:39

Nikola Vlasic ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Torino ha parlato del neo acquisto di casa granata, Giovanni Simeone (una storia iniziata il 26 luglio scorso), e molto altro ancora. Su Simeone: “Si è inserito con un atteggiamento positivo. L’ho visto tranquillo, a suo agio. Quando si lavora si lavora, quando si scherza si scherza. Ha tanta esperienza in Serie A, si vede che lui capisce il calcio. E poi è un uomo delizioso”. Sulla prossima stagione: “Sogno di avere una stagione intera senza infortuni. Voglio e devo fare un anno completo: voglio giocare tutte le partite, fare tutti gli allenamenti senza saltare niente. Se ci riuscirò, per me sarà un buon campionato”. Sul metodo Baroni: “Partite come quella di Valencia, contro avversari forti, ci aiutano a capire a che punto stiamo. Il calcio del mister è bello, piace a tutti. Saremo sicuramente pronti per l’inizio della Serie A. Meglio aver perso a Valencia in amichevole e non il 25 a Milano, in campionato, contro l’Inter”.

Foto: Instagram Torino

