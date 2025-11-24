Vlasic: “Serata da dimenticare, dobbiamo ripartire. Il rigorista? Sono io”

24/11/2025 | 21:51:53

Nikola Vlasic, giocatore del Torino, ha parlato a Sky dopo la disfatta interna contro il Como.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, non abbiamo permesso loro di giocare tra le linee. Nel secondo tempo, quando abbiamo preso il 2-1, abbiamo un po’ mollato e al 3-1 abbiamo perso le distanze. E’ una giornata brutta per noi”.

Cos’è successo nella battuta del rigore? “O il mister o lo staff ha scritto che io sono il primo rigorista, ho preso la palla e ho tirato”

Ora come si riparte? “Il mister ha ragione a dire che abbiamo fatto sei risultati di fila e oggi una brutta gara. Ora a Lecce sarà un campo caldo contro una squadra tosta, ci serve una bella prestazione”.

Foto: Instagram Torino