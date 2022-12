Vlasic: “Il Brasile ha due rose che possono competere per il Mondiale”

Nikola Vlasic, giocatore del Torino e della Croazia, ha parlato a TNTsport del Brasile, squadra che andrà ad affrontare ai quarti difinale del Mondiale, dichiarando che le qualità dei verdeoro sono eccelse: “Quando vedi il Brasile e i suoi giocatori, sia i titolari che quelli in panchina, ti rendi conto che potrebbero vincere il Mondiale anche con le riserve. E’ come se avessero due squadre in grado di vincere il Mondiale”.

Foto: Twitter Europeo