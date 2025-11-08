Vlasic: “Ho ancora tanti margini di miglioramento. Il derby? Dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi”

08/11/2025 | 17:26:55

Il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell’inizio del derby contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Quest’anno gioco più da mezzala? Sto giocando più in basso dell’anno scorso. Sto migliorando in fase difensiva e ho ancora tanti margini di miglioramento. Come ho spiegato il derby ai miei compagni? Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Tanti non hanno giocato il derby, ma tutti lo conosciamo. Ho detto a loro che c’è pressione, ma dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi”.

Foto: Instagram Torino