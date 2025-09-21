Vlasic: “Dopo il primo gol abbiamo perso la testa”

21/09/2025 | 18:41:09

L’attaccante del Torino, Nikola Vlašić, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta contro l’Atalanta per 3-0:

“Abbiamo fatto benino fino al primo gol, dopodiché abbiamo perso la testa ed è stato difficile tornare in partita. È un discorso mentale. Se c’è anche un problema di condizione fisica? Non lo so, la squadra lavora tanto ogni giorno. Fisicamente stiamo bene. La contestazione? Il mio problema è che non leggo, non vedo e non sento nulla, sono totalmente sulla squadra e penso solo allo spogliatoio. È l’unica cosa che deve fare un giocatore.”

Foto: Instagram Torino