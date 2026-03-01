Vlasic: “Buona vittoria contro una squadra forte come la Lazio”

01/03/2026 | 21:03:50

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Quando arriva un allenatore nuovo, c’è una energia diversa perché ogni giocatore vuole dimostrare le proprie qualità. Abbiamo difeso con intelligenza e attaccato una squadra forte come la Lazio. Non è bella questa situazione, noi dobbiamo vincere per far tornare i tifosi sugli spalti. Ora dobbiamo continuare a fare risultati”.

Foto: sito Torino